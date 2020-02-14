Уже второй за 3 дня: в Сирии снова сбили вертолет армии Асада. Видео падения

На северо-западе Сирии в пятницу, 14 февраля, второй раз за неделю сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада.

Об этом сообщает агентство Anadolu. Видео попадания в воздушное судно появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Вертолет правительственных сил был сбит в сельской местности провинции Идлиб вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Вертолет направлялся из сирийского Алеппо к линии фронта, в то время как там шли бои. Оба пилота погибли.

В Сирии Турция снова сбила вертолет армии Асада Twitter SwankyStas

В Сирии Турция снова сбила вертолет армии Асада Twitter SwankyStas

Отмечается, что один из военных самолетов, взлетевший из района Хамы, вернулся на аэродром базирования после предупреждении о падении вертолета.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека уточнили, что вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, при помощи управляемой ракеты.

Another helicopter shot down over Aleppo walillahil hamd. pic.twitter.com/Yxrgt62I6P — Umm 'Umar (@dyinbeforedeath) February 14, 2020

A woman feels happy when she sees helicopter drops because this helicopter has bombed their town killed their children and forced them to evacuate, nonetheless, a woman stands and at her way to displacement .

It's the second helicopter in this week. #Syria pic.twitter.com/2TwDCEOrAl — Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) February 14, 2020

И немного хороших новостей. В Сирии, к северо-западу от города Алеппо, из ПЗРК сбит второй за три дня вертолет войск Асада-Путина.

Оба пилота успешно отдвухсотились и больше не смогут убивать женщин и детейpic.twitter.com/oL41u6tyAl — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 14, 2020

#Breaking

Another criminal Syrian Regime helicopter was shot down in the western countryside of Aleppo by rebels from liberated areas of Shaam.#Syria #Aleppo pic.twitter.com/0n4tmGcOUW — Saad (@SubhanAllah63) February 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля в сирийской провинции Идлиб сбили вертолёт войск президента Башара Асада. В командовании оппозиционных главе государства сил заявили о начале "ожесточенных боев".

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