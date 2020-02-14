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14 февраля • обновлено в 21:16
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Уже второй за 3 дня: в Сирии снова сбили вертолет армии Асада. Видео падения

3.5т
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На северо-западе Сирии в пятницу, 14 февраля, второй раз за неделю сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада.

Об этом сообщает агентство Anadolu. Видео попадания в воздушное судно появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Вертолет правительственных сил был сбит в сельской местности провинции Идлиб вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Вертолет направлялся из сирийского Алеппо к линии фронта, в то время как там шли бои. Оба пилота погибли.

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В Сирии Турция снова сбила вертолет армии Асада

В Сирии Турция снова сбила вертолет армии Асада

Twitter SwankyStas

В Сирии Турция снова сбила вертолет армии Асада

В Сирии Турция снова сбила вертолет армии Асада

Twitter SwankyStas

Отмечается, что один из военных самолетов, взлетевший из района Хамы, вернулся на аэродром базирования после предупреждении о падении вертолета.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека уточнили, что вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, при помощи управляемой ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля в сирийской провинции Идлиб сбили вертолёт войск президента Башара Асада. В командовании оппозиционных главе государства сил заявили о начале "ожесточенных боев".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Туркам кривизна земли не помешала!
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Червоний Данило
Червоний Данило
очередной нож в спину путина! там этому питору уже не привыкать!
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Перепил Недо
Перепил Недо
Таскать вам не перетаскать, обезьяны березовые.
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