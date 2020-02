Уже второй за 3 дня: в Сирии снова сбили вертолет армии Асада. Видео падения

На северо-западе Сирии в пятницу, 14 февраля, второй раз за неделю сбили военный вертолет Ми-8 армии режима президента Башара Асада.

Об этом сообщает агентство Anadolu. Видео попадания в воздушное судно появились в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Вертолет правительственных сил был сбит в сельской местности провинции Идлиб вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Вертолет направлялся из сирийского Алеппо к линии фронта, в то время как там шли бои. Оба пилота погибли.

Отмечается, что один из военных самолетов, взлетевший из района Хамы, вернулся на аэродром базирования после предупреждении о падении вертолета.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека уточнили, что вертолет был сбит турецкими военными, дислоцированными в этом районе, при помощи управляемой ракеты.

A woman feels happy when she sees helicopter drops because this helicopter has bombed their town killed their children and forced them to evacuate, nonetheless, a woman stands and at her way to displacement .

It's the second helicopter in this week. #Syria pic.twitter.com/2TwDCEOrAl