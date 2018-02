В Сирии сбит военный самолет России: опубликовано видео крушения

В субботу, 3 февраля, в Сирии в районе провинции Идлиб был сбит военный самолет Российской Федерации.

В сети очевидцы происшествия уже опубликовали видео крушения.

Согласно информации СМИ, штурмовик Су-25 ВКС РФ был сбит при помощи ракеты возле города Серакаб.

Пилот самолета катапультировался с парашютом, однако, как передает Telegram-канал Directorate 4, он не выжил.

В свою очередь РБК пишет, что в Минобороны РФ подтвердили, что сбитый самолет - российский.

Позже в Москве подтвердили, что пилот Су-25 погиб.

Как заявили в Министерстве обороны России, по Идлибу нанесен массированный ответный удар, в результате чего погибло более 30 человек.

В сети появилось видео возможного запуска ракеты по российскому штурмовику.

Пользователи опубликовали фото погибшего пилота штурмовика. Группа независимых расследователей обнаружила снимки документов.

Погибшим оказался майор ВС РФ Роман Филиппов. Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым.

При этом в Министерстве обороны России распространили фейк о том, что Филиппов - якобы бывший украинский летчик из Симферополя.

Социальные сети наполнились пронзительным черным юмором по поводу смерти российского военного.

BREAKING: Reports of a Syrian/Russian jet shot down after carrying out airstrikes in southern Idlib. - @talol90pic.twitter.com/VVxTmfl5GC