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11 февраля • обновлено в 15:29
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"Начались ожесточенные бои": в Сирии сбит вертолет армии Асада. Видео

1.4т
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В Сирии в провинции Идлиб во вторник, 11 февраля, сбили вертолёт войск президента Башара Асада.

Об этом со ссылкой на командование оппозиционных главе государства сил сообщает Reuters. Там заявили о "начале ожесточенных боев". В Twitter опубликовали фото и видео момента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что вертолёт Ми-8 упал южнее города Найраб, на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб. Были ли в вертолёте ещё люди, пока неизвестно.

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В Сирии сбили военный вертолет Асада

В Сирии сбили военный вертолет Асада

Скриншот из видео

Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на местные источники, сбитый вертолет принадлежит армии Сирии. Однако, некоторые источники утверждают, что его сбили "повстанцы" сирийской национальной армии, а другие – что это сделали турецкие военные.

В Сирии сбили военный вертолет Асада

В Сирии сбили военный вертолет Асада

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии российские войска совместно с армией Асада нанесли несколько авиаударов по Идлибу. Погибли 23 человека.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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