"Начались ожесточенные бои": в Сирии сбит вертолет армии Асада. Видео

В Сирии в провинции Идлиб во вторник, 11 февраля, сбили вертолёт войск президента Башара Асада.

Об этом со ссылкой на командование оппозиционных главе государства сил сообщает Reuters. Там заявили о "начале ожесточенных боев". В Twitter опубликовали фото и видео момента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что вертолёт Ми-8 упал южнее города Найраб, на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб. Были ли в вертолёте ещё люди, пока неизвестно.

Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на местные источники, сбитый вертолет принадлежит армии Сирии. Однако, некоторые источники утверждают, что его сбили "повстанцы" сирийской национальной армии, а другие – что это сделали турецкие военные.

After the hit on a regime helicopter yesterday, another regime helicopter was shut down at Nayrab near Saraqip: pic.twitter.com/BMyjXL67cD

More photos of the reported shoot down of the helicopter (looks like an Mi-24) in the area of Nayrab today. pic.twitter.com/37jDIhTb8H