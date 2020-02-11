"Начались ожесточенные бои": в Сирии сбит вертолет армии Асада. Видео

В Сирии в провинции Идлиб во вторник, 11 февраля, сбили вертолёт войск президента Башара Асада.

Об этом со ссылкой на командование оппозиционных главе государства сил сообщает Reuters. Там заявили о "начале ожесточенных боев". В Twitter опубликовали фото и видео момента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что вертолёт Ми-8 упал южнее города Найраб, на территории, контролируемой противниками Асада. Пилот погиб. Были ли в вертолёте ещё люди, пока неизвестно.

В Сирии сбили военный вертолет Асада Скриншот из видео

Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на местные источники, сбитый вертолет принадлежит армии Сирии. Однако, некоторые источники утверждают, что его сбили "повстанцы" сирийской национальной армии, а другие – что это сделали турецкие военные.

В Сирии сбили военный вертолет Асада РИА Новости

After the hit on a regime helicopter yesterday, another regime helicopter was shut down at Nayrab near Saraqip: pic.twitter.com/BMyjXL67cD — Ömer Özkizilcik (@OmerOzkizilcik) February 11, 2020

LATEST — Assad regime helicopter downed in northwestern Syria’s Idlib provincehttps://t.co/ArtNIj7nmb pic.twitter.com/K3Mx2AT0vL — DAILY SABAH (@DailySabah) February 11, 2020

More photos of the reported shoot down of the helicopter (looks like an Mi-24) in the area of Nayrab today. pic.twitter.com/37jDIhTb8H — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 11, 2020

FOOTAGE: Rebels shot down a military helicopter belonging to Assad forces in #Idlib’s Neirab #Syria pic.twitter.com/jVwtZB841u — Yusuf İşler (@yusufislereng1) February 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии российские войска совместно с армией Асада нанесли несколько авиаударов по Идлибу. Погибли 23 человека.

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