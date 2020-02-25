Главная Новости
25 февраля • обновлено в 10:17
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Сирии разгромили из "Градов" группировки Путина и Асада: появилось видео

3.1т
Читать материал на украинском

В сеть попали новые видео зачистки сирийского города Нейроб от войск Башара Асада и российских наемников.

Их опубликовали на YouTube-канале Фронта национального освобождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прокладываем путь для группировок Асада в Нейробе, в восточной сельской местности Идлиба, с помощью ракет "Град" и делаем прямые попадания в их ряды", – подписали кадры повстанцы.

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина

Скриншот видео

На двух других видео они запечатлели стрельбу из танка по вражеским колоннам, а также уничтожение двух машин "Урал" с пулеметами "Шилка" с помощью противотанковой ракеты.

Кадрами борьбы сирийцев против путинских наемников также поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале. "В Сирии продолжают минусовать ихтамнетов и гуманитарку из залесья", – отреагировал он на видео с мощным разгромом асадитов и их российских союзников.

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина

Скриншот видео

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Анатолий Штефан
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Но тем временем зачистка Идлиба успешно продолжается, боевики бегут или отправляются в объятье новодворской.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему в Сирии повстанцы а на Донбассе т е р р о р и с т ы?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Захаров Дмитрий, потому что в Сирии поедатели сердец, а на Донбассе противники не законного государственного переворота.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги