В сеть попали новые видео зачистки сирийского города Нейроб от войск Башара Асада и российских наемников.

Их опубликовали на YouTube-канале Фронта национального освобождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прокладываем путь для группировок Асада в Нейробе, в восточной сельской местности Идлиба, с помощью ракет "Град" и делаем прямые попадания в их ряды", – подписали кадры повстанцы.

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина Скриншот видео

На двух других видео они запечатлели стрельбу из танка по вражеским колоннам, а также уничтожение двух машин "Урал" с пулеметами "Шилка" с помощью противотанковой ракеты.

Кадрами борьбы сирийцев против путинских наемников также поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале. "В Сирии продолжают минусовать ихтамнетов и гуманитарку из залесья", – отреагировал он на видео с мощным разгромом асадитов и их российских союзников.

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина Скриншот видео

В Сирии разгромили группировки Асада и Путина Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

Значительная часть их была ликвидирована 24 февраля в провинции Идлиб. В сети появились кадры разгрома военных Асада и российских наемников.

Также стало известно, что российская авиация разбомбила 18 населенных пунктов вблизи сирийского Идлиба. В результате воздушной атаки погибло не менее пяти человек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!