МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

В Сирии разбился загадочный военный самолет: фото после мощного взрыва

2.5тЧитать новость на украинском

В провинции Эль-Хасака в Сирии были найдены обломки неизвестного военного самолета.

Отмечается, что он разбился примерно в 15 километрах от города Эш-Шаддад. Крушение сопровождалось мощным взрывом, передает Al-Masdar News.

Предполагается, что самолет принадлежал коалиции во главе с США, но точно об этом пока не известно.

Новости
Российская авиация разбомбила школу в Сирии, среди жертв – дети

В то же время в Telegram-канал Directorate 4, предполагается, что обломки принадлежат не самолету, а американской баллистической ракете MGM-140 ATACMS.

"Она имеет дальность от 128 до 300 км и может запускаться с помощью системы M142 HIMARS. Ранее HIMARS уже использовались в Сирии против боевиков "Исламского государства"", — сказано в сообщении.

Al-Masdar News

Al-Masdar News

Al-Masdar News

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года в Сирии потерпел крушение российский военный самолет.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги