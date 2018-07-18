В Сирии разбился загадочный военный самолет: фото после мощного взрыва

В провинции Эль-Хасака в Сирии были найдены обломки неизвестного военного самолета.

Отмечается, что он разбился примерно в 15 километрах от города Эш-Шаддад. Крушение сопровождалось мощным взрывом, передает Al-Masdar News.

Предполагается, что самолет принадлежал коалиции во главе с США, но точно об этом пока не известно.

В то же время в Telegram-канал Directorate 4, предполагается, что обломки принадлежат не самолету, а американской баллистической ракете MGM-140 ATACMS.

"Она имеет дальность от 128 до 300 км и может запускаться с помощью системы M142 HIMARS. Ранее HIMARS уже использовались в Сирии против боевиков "Исламского государства"", — сказано в сообщении.

Al-Masdar News

Al-Masdar News

Al-Masdar News

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае текущего года в Сирии потерпел крушение российский военный самолет.