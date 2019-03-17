В Сирии произошла страшная трагедия: десятки погибших и раненых

По меньшей мере 16 гражданских лиц погибли в субботу в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подорвавшись на установленных боевиками террористической группировки "Исламское государство" минах.

Об этом рассказал базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW. "По данным центра, на минах подорвалось транспортное средство, перевозившее сборщиков трюфелей. Среди погибших – 14 женщин. Еще 32 человека в результате взрыва получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, сирийское государственное агентство новостей SANA сообщило о взрыве мины в другом районе этой же провинции, в результате которого погибли четыре человека, а 36 получили ранения.

Деактивированные мины DW

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пригрозил Европе отпустить более 800 пленных боевиков, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии, если страны не заберут их и не осудят.

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