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В Сирии произошла страшная трагедия: десятки погибших и раненых

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По меньшей мере 16 гражданских лиц погибли в субботу в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подорвавшись на установленных боевиками террористической группировки "Исламское государство" минах.

Об этом рассказал базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW. "По данным центра, на минах подорвалось транспортное средство, перевозившее сборщиков трюфелей. Среди погибших – 14 женщин. Еще 32 человека в результате взрыва получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, сирийское государственное агентство новостей SANA сообщило о взрыве мины в другом районе этой же провинции, в результате которого погибли четыре человека, а 36 получили ранения.

Деактивированные мины

Деактивированные мины

DW

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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А чего не написали что погибли 10 мирных жителей, в том числе дети, при авиаударе коалиции во главе с США? Или против хозяев тявкать нельзя?
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