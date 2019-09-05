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5 сентября • обновлено в 18:14
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В Сирии погибли наемники Путина: Россия открестилась от военных

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В среду, 4 сентября, в Сирии в районе населенного пункта Джурин (Идлиб) погибли трое офицеров Вооруженных сил России.

Об этом со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщает газета "Ведомости". Еще двое россиян были тяжело ранены.

Отмечается, что группа из восьми человек "осуществляла переход в опорный пункт с целью наблюдения за противником без пересечения линии соприкосновения". Бойцы разделилась на две части, но обе команды по очереди подорвались на минах ОЗМ-72.

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В Сирии погибли российские военные

eadaily.com

По данным арабского издания Al-Masdar, операцию, что привела к гибели военных, проводили сирийские боевики из организации "Национальный фронт освобождения".

В Минобороны России традиционно опровергли информацию о гибели россиян в сирийском Идлибе.

"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС России не соответствует действительности", – цитирует ведомство RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года в Сирии боевики убили 4 российских военных.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
Новости России
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вам не соромно за свого пахана-коротуна?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Так,россия своих не бросает?Аааа-а,наверное просто ИХТАМНЕТУ!)))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Слава ополченцам Сирии!
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