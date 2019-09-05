В Сирии погибли наемники Путина: Россия открестилась от военных

В среду, 4 сентября, в Сирии в районе населенного пункта Джурин (Идлиб) погибли трое офицеров Вооруженных сил России.
Об этом со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщает газета "Ведомости". Еще двое россиян были тяжело ранены.
Отмечается, что группа из восьми человек "осуществляла переход в опорный пункт с целью наблюдения за противником без пересечения линии соприкосновения". Бойцы разделилась на две части, но обе команды по очереди подорвались на минах ОЗМ-72.
В Сирии погибли российские военные
eadaily.com
По данным арабского издания Al-Masdar, операцию, что привела к гибели военных, проводили сирийские боевики из организации "Национальный фронт освобождения".
В Минобороны России традиционно опровергли информацию о гибели россиян в сирийском Идлибе.
"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населённого пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС России не соответствует действительности", – цитирует ведомство RT.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года в Сирии боевики убили 4 российских военных.
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