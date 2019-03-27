В Сирии подставили наемников Путина: выяснились скандальные детали гибели россиян

Трое российских военнослужащих, которых считали пропавшими безвести, погибли в Сирии из-за разоблачения их операции.

Об этом пишет "Новая газета", которая провела свое расследование. "Целью поездки в пустыню была рекогносцировка: выбирали локацию для создания наблюдательного пункта Вооруженных сил РФ в районе нефтяного месторождения Кум, также известного как Т2. Машину с офицерами сопровождала колонна из шести автомобилей, в которых находились порядка 30 бойцов — россиян и сирийцев, а также два пикапа, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами ДШК", — говорится в публикации.

Очевидно, пишут журналисты, что миссия российских военных в сирийской пустыне была разоблачена.

Новости В Сирии подорвался автомобиль с журналистами

"Новая газета"

"Вскоре колонна попала под наблюдение. До сих пор неясно, как УАЗ с офицерами отбился от остальной колонны. Однако фото и видео, сделанные сирийскими военными непосредственно после нападения, позволяют судить:внедорожник двигался по пустыне один, без сопровождения, когда его атаковали из засады", — сказано в статье.

Также выяснилось, что среди попавших в засаду российских военных двое были полковниками, еще один — майором. Один из полковников относился к командованию 7-й бригады Сирийских правительственных сил, находящейся под совместным руководством российских и сирийских военных начальников.

"Новая газета"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии погибли трое российских военнослужащих, которых считали пропавшими безвести. Тела бойцов, которые были убиты в конце февраля 2019 года, были доставлены в Россию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал