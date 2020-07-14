В Сирии подорвали российских военных: ЧП попало на видео

В сирийской провинции Идлиб трое российских военных получили легкие ранения в результате мощного взрыва фугаса на пути следования колонны вооруженных сил РФ и Турции.

Инцидент случился в районе сирийского населенного пункта Эриха в результате подрыва самодельной бомбы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в САР.

Отмечается, что раненых россиян оперативно доставили на авиабазу Хмеймим вертолетами. При этом известно, что пострадали и турецкие военные. Также были повреждены бронетранспортер военной полиции и турецкий бронеавтомобиль Kirpi.

Подрыв колонны ВС РФ и Турции в Сирии (Скриншот с видео)

В ЦПВС заявили, что патрулирование в провинции было прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники.

"Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", – уточнили в ведомстве.

Последствия взрыва (Скриншот с видео)

(Видео Telegram-канала "Майор и Генерал")

Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийском городе Эль-Камышлы террорист-смертник совершил взрыв, подорвав себя в квартале Хелку.