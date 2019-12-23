В Сирии напали на российскую авиабазу: военные Путина ответили огнем

В понедельник, 23 декабря, российскую авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Такое заявление сделал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, сообщает "РИА Новости".
"Российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления. Пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме", – рассказал он.
В Сирии напали на российскую авиабазу
Интерфакс
В соцсетях также появилось подтверждение атаки. О том, что дроны приблизились к базе россиян, написал в Twitter пользователь Qalaat Al Mudiq.
#Syria: explosion moments ago in Jablah amidst weaponized drone's attack targeting the #Russia|n Airbase.— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 22, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сирии перед российскими военными, патрулировавшими территорию, подорвали самодельную бомбу.
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