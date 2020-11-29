В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

В Сингапуре женщина, перенесшая коронавирус во время беременности, родила здорового мальчика, у которого врачи обнаружили антитела к COVID-19.

Как сообщает Straits Times, 31-летняя Селин Нг-Чан заболела еще в марте этого года после возвращения из семейного отдыха в Европе. Когда ей диагностировали коронавирусную инфекцию, она была на 10-й неделе беременности, а родила своего второго ребенка в начале ноября.

По словам медиков, у мальчика вируса не было, зато при обследовании выяснилось, что в его организме есть антитела к этой болезни. Тогда как у его мамы они исчезли и специалисты предположили, что те могли передаться к матери ребенку, пока он был в утробе.

Отмечается, что Селин Нг-Чан – одна из немногих в Сингапуре женщин, переболевших COVID-19 во время беременности. Поэтому медики очень внимательно наблюдают за каждым таким случаем.

У Селин Нг-Чан коронавирусом переболела половина семьи straitstimes.com

При этом она уточнила, что ее беременность была довольно драматичной, поскольку она, ее мать и маленькая дочь заразились коронавирусом после возвращения из Европы. Хотя ее муж и отец, которые также были в поездке, избежали этой инфекции.

"Я не беспокоилась, что малыш заразится, поскольку прочитала, что риск передачи (от матери к плоду) очень низкий… Это очень интересно. Педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела во время беременности", – рассказала женщина, подчеркнув, что ее сын с таким иммунитетом к вирусу родился с весом 3,5 килограмма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге 36-летняя женщина, зараженная коронавирусом и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, родила ребенка и умерла в тот же день.