В Сиэтле распустилась автономная "республика" протестующих: что произошло

В американском Сиэтле большинство протестующих покинули так называемую "Автономную зону Капитолийского холма", созданную в захваченных ими кварталах города.

Как сообщает CNN, лидер протестующих в этой зоне рэпер Раз Симоне заявил, что "организованный протест Капитолийского холма" фактически завершен, а захваченную зону покинули почти все демонстранты.

"Многие люди собираются уйти, многие уже ушли. У протестующих на спинах "мишени" и это проблема", – заявил он, имея в виду, что их инициатива подверглась критике.

NBC News сообщили, что люди начали покидать "автономию" после того, как в субботу, 20 июня, внутри захваченной зоны произошла стрельба, в результате которой погиб 19-летний парень, а второй человек был тяжело ранен. На следующий день пулю в руку поймал 17-летний парень.

В Сиэтле протестующие покинули "автономию"

Также сообщается об изнасиловании, разбойном нападении, краже со взломом, поджоге и разрушении имущества на территории "автономии". Неизвестно, кто именно совершил эти преступления и были ли причастны к ним протестующие, однако после этого мэр Сиэтла Дженни Дуркан заявила, что начинает работу по освобождению кварталов.

"Пришло время людям идти домой", – сказала она, заявив, что официальные лица уже начали процесс деэскалации.

Она не ставила никаких конкретных сроков для освобождения зоны, однако после её заявления многие люди и сами начали покидать "автономию". Сами протестующие рассказывали, что хоть днем ситуация выглядела мирно, ночью чувствовалось напряжение, а улицы патрулировали вооруженные "добровольцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня группа протестующих из движений Black Lives Matter и Антифа захватила центральную часть Сиэтла, объявив там "Автономную зону Капитолийского холма". Туда не пускали полицию, а её участники отрицали американскую власть.