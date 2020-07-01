В Сиэтле полицейские окончательно разогнали протестующих, объявивших "автономию"

В среду, 1 июля, полиция Сиэтла окончательно разогнала протестующих, захвативших центральную часть города. Таким образом, существование самопровозглашенной "Автономной зоны Капитолийского холма" прекращено.

Как сообщает Reuters, рано утром на захваченные улицы Сиэтла вышли группы полиции в полной защите. Они оттеснили протестующих, в то время как 30 правоохранителей на велосипедах заблокировали им пути отступления.

По информации издания, разгон демонстрантов проходил без серьезных столкновений, хотя некоторые люди пытались нападать на полицейский. В результате, 32 человека были задержаны.

"Автономная зона Капитолийского холма наполнилась беззаконием и жестокостью. В этом районе, состоящем из нескольких кварталов, произошло четыре перестрелки – два смертельных случая – грабежи, нападения, насилие и бесчисленные преступления против собственности", – заявил начальник местной полиции Кармен Бест.

Полиция разогнала протестующих в Сиэтле DailyMail

Полиция разогнала протестующих в Сиэтле DailyMail

Полиция разогнала протестующих в Сиэтле DailyMail

Полиция разогнала протестующих в Сиэтле DailyMail

После того, как зона была зачищена, полицейские установили за ней наблюдение.

Как сообщал OBOZREVATEL, после 20 июня люди начали покидать "автономию" в Сиэтле после того, как в субботу, 20 июня, внутри захваченной зоны произошла стрельба, в результате которой погиб 19-летний парень, а второй человек был тяжело ранен.