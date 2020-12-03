В Швеции женщина 30 лет не выпускала сына из дома: мужчину случайно спасла родственница

В Стокгольме (Швеция) женщину задержали за незаконное лишение свободы своего взрослого сына. Он не выходил из квартиры почти 30 лет.

Больного мужчину случайно спасла родственница, которая не виделась с его матерью около 20 лет, сообщает местная газета Expressen.

На протяжении всего этого времени она якобы переживала за судьбу мальчика, которого мать забрала со школы в 11 или 12 лет и отказывалась что-либо о нем рассказывать.

Родственница попала в квартиру, где держали взаперти мужчину, когда узнала, что его мать попала в больницу. В доме, заваленном мусором, сын злоумышленницы сидел в темноте на полу в углу кухни. У него не было зубов, а ноги были покрыты болезнями. Женщина вызвала пострадавшему "скорую помощь". Ему уже провели одну необходимую операцию. Теперь в происшествии начала разбираться полиция.

Женщина, которая обнаружила мужчину, рассказала шведскому Общественному телевидению, что мать тяжело переживала потерю первого ребенка, назвала второго тем же именем и чувствовала гипертрофированное стремление держать его под постоянным контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре родители бросили взаперти четверых малолетних детей. О том, что из дома слышен детский плачь, а взрослые отсутствуют вторые сутки, полицию уведомили соседи.