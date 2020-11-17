В Швеции запретили массовые мероприятия из-за COVID-19: не больше 8 человек

В Швеции из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 запретили собираться на публичные мероприятия с участием более восьми человек.

С таким заявлением выступил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает Reuters. Он посоветовал гражданам страны отменять все: походы в спортзалы, библиотеки, на ужины. По его словам, это "новая норма для всего общества".

Также он призвал людей взять ответственность за сдерживание распространения COVID-19.

"Будет только хуже. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность, чтобы остановить распространение инфекции. Я повторю это еще раз. Будет только хуже. Выполняйте свой долг и возьмите на себя ответственность остановить распространение инфекции", – заявил Левен.

Новые карантинные ограничения касаются всех культурных и спортивных мероприятий. Вместе с тем, запреты не касаются офисов и учебных заведений.

Как пишет издание, лимит в 8 человек является частью шведского Закона об общественном порядке, а потому является обязательным к исполнению. Тем, кто нарушит запрет, организовав большие мероприятия, грозят штрафы или даже тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Отметим, что Швеция до конца марта 2020 года не вводила жесткие карантинные ограничения. Сначала в стране ограничили количество участников массовых мероприятий до 50 человек, а уже осенью правительство увеличило максимум до 300 человек. В стране действовал "мягкий" карантин – запрещали посещать дома престарелых, были введены ограничения для заведений общепита и дистанционное обучение для студентов.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл с начала мировой пандемии коронавируса заявлял, что маски и тестирование на COVID-19 не нужны – их проводили только пациентам с осложнениями.

Только в июне он публично заявил, что стратегия Швеции в борьбе с коронавирусом оказалась провальной. Тогда Тегнелл признал, что разумно было бы следовать примеру других стран в борьбе з инфекцией.

Отметим, по состоянию на 16 ноября в Швеции официально подтверждено 177 355 случаев коронавируса, 6 164 летальных случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция, в отличие от большинства стран Европы, не стала закрывать предприятияна время карантина, однако все равно столкнулась с худшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны.