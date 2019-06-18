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В Швеции устроили переполох из-за флага СССР: фотофакт

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Утром 17 июня неизвестные подняли флаг СРСР над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю.

Об этом сообщила национальная газета Expressen, отметив, что флаг был обнаружен смотрителем здания.

Начальник муниципалитета Густав Сундман заявил, что никакой угрозы для управления не было, но к произошедшему отнесутся со всей серьезностью и об инциденте будет доложено полиции.

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Советский флаг

Советский флаг

Twitter Рустема Адагамова

Флаг СРСР на зданием шведского муниципалитета

Флаг СРСР на зданием шведского муниципалитета

Twitter Рустема Адагамова

После обнаружения флаг был снят и поднят другой – муниципалитета Тэбю. Кто поднял флаг на данный момент неизвестно. По словам Сундмана, никто, кроме сотрудников, не должен иметь доступа к сооружению.

"Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти. Должно быть, это случилось ночью, но мы пока точно не знаем", — заключил начальник муниципалитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шведском городе Линчепинг 7 июня прогремел взрыв, в результате которого были повреждены два дома.

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Место
Швеция
Тег
СРСР
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А что, шведы с украинским акцентом (Союз Радянських Соціалістичних Республік) говорят???? Какой такой флаг СРСР?
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