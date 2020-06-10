В Швеции спустя 34 года назвали убийцу премьера Улофа Пальме

В Швеции официально закончили расследование убийства премьер-министра Улофа Пальме, которого застрелили 28 февраля 1986 года.

Прокурор Кристер Петерссон заявил, что убийцей оказался Стиг Энгстрьом, передает издание Expressen.

Следствие установило все детали и восстановило события дня убийства чиновника. Так, 34 года назад Улоф Пальме вместе с супругой Лисбет выходили из кинотеатра в Стокгольме. На выходе из здания стрелок выстрелил в премьера и его жену. Однако женщина выжила и позже опознала стрелка. Им оказался мелкий преступник и наркоман Кристер Петтерссон.

Улоф Пальме с супругой Лисбет Expressen

В 1989 году прокуратура выдвинула ему обвинение, но через несколько месяцев апелляционный суд освободил подозреваемого. Петтерссон скончался в 2004 году. При этом местные СМИ писали, что перед смертью он признался в убийстве премьера.

Однако прокурор Петерссон сообщил, что настоящим убийцей оказался Стиг Энгстрьом. Мужчина работал в страховой компании Skandia около места убийства. Также он проходил свидетелем в первые дни следствия по делу об убийству Пальме. Но только несколько лет назад его стали рассматривать, как основного подозреваемого в убийстве.

Стиг Энгстрьом Expressen

Но Энгстрьом покончил с собой в 2000 году, поэтому уже невозможно установить истину. По версии следствия, Энгстрьом застрелил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра.

Прокурор Кристер Петерссон Expressen

"Поскольку Стиг Энгстрьом умер, я не могу предъявлять обвинения и не проводить допросов. Поэтому я решу закрыть предварительное расследование", – подытожил прокурор.

Место убийство премьера Expressen

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