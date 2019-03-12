В Швеции сняли фильм-катастрофу о вторжении России: на КремльТВ ажиотаж

На кремлевском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на фильм-катастрофу "Время расцвета" о российском вторжении, который сняли в Швеции.

Его фрагмент показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По сюжету, Россия нападает на Швецию из-за отказа продолжать строить "Северный поток-2" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пропагандисты Путина Скриншот видео

В частности, страна-агрессор уничтожает инфраструктуру страны, мирное население, а против выживших применяет яд, который лишает людей памяти.

Такая фабула фильма тут же стала поводом для разговоров путинских пропагандистов. Они пытались высмеять задумку режиссеров, однако при этом с неуместным цинизмом шутили о развязанных их страной войнах и применении скандально известного яда "Новичок".

Кадры из фильма "Время расцвета" Скриншот видео

"По сценарию шведское правительство отказывает Москве в строительстве "Северного потока-2". В отместку за это наша с вами страна великая нападает на Швецию. Российский спецназ расстреливает мирное население, кошмар и ужас просто, врывается, взрывает электростанции и, внимание, — через дождь, умеем и так, распыляет неизвестное боевое отравляющее вещество! Наверное, "Новичок", не знаем точно, но это вообще неточно", — съязвил ведущий передачи Евгений Попов.

Кадры из фильма "Время расцвета" Скриншот видео

"Что тут скажешь. По степени маразма даже оккупация США войсками КНДР выглядит не столь глупо, как оккупация Россией одной из стран НАТО. Ужас-ужас и кошмар! Неизвестное вещество распыляется!" — продолжил он отпускать нелепые шутки, забыв даже о том, что Швеция является нейтральной страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине и России запретили показ нового голливудского боевика "Охотник-убийца" (Hunter Killer) о спасении президента РФ с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером в главных ролях. Сюжет фильма рассказывает зрителю о капитане подлодки США, который пытается предотвратить Третью мировую войну после того, как президент РФ был захвачен министром обороны-предателем.

По мнению критиков, власти РФ не захотели допускать даже вымышленной вероятности того, что Владимир Путин может быть свергнут. В Украине же Минкульт не выдал прокатное удостоверение, ссылаясь на закон Украины о кинематографии, запрещающий прокат картин, которые демонстрируют мощь армии страны-агрессора.

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