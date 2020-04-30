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30 апреля • обновлено в 21:32
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В Швеции решили распугать людей куриным пометом, чтобы уберечь от COVID-19

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В шведском городе Лунда разбросали тонну куриного помета, чтобы не допустить массового скопления людей во время эпидемии коронавируса COVID-19.

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Таким образом власти решили отпугнуть местных жителей от массового скопления в центральном парке во время традиционного праздника. Обычно люди приезжали сюда в ночь на 1 мая, чтобы отметить Вальпургиевую ночь, пишет Reuters.

Чтобы не собирались в парке: в Швеции решили распугать людей куриным пометом

Мэр города Филипп Санберг отметил, что обычно в парке собирается около 30 тысяч человек. Но в этом году такое массовое скопление людей недопустимо из-за ситуации с коронавирусом.

Он допускает, что зловоние распространится и за пределы парка, однако не считает это проблемой. "Главное – не допустить людей в парк", – сказал мэр.

Чтобы не собирались в парке: в Швеции решили распугать людей куриным пометом

Напомним, что Швеция не вводила карантин на фоне пандемии коронавируса в мире. Там работают школы и детские сады, также местные жители ходят в рестораны и не носят маски. О том, как живет страна читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швеция
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
куриный слабоват,нужно было гомосапиенсным.
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