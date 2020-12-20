В Швеции провалилась "мягкая стратегия" борьбы с коронавирусом: чему нужно поучиться Украине

Швеция, которая не вводила карантинные ограничения, признала провал в борьбе с коронавирусом. Этот пример поучительный для властей Украины, которые затягивают с введением локдауна.

Как пишет BBC, во время пика заболеваний в Швеции продолжали работать общественные заведения, а маски не носили вне медицинских учреждений.

В октябре в стране фиксировали около 4,5 тысяч случаев коронавируса в сутки, а к середине декабря этот показатель вырос до 20 тысяч. Резкий скачок заболеваемости вызвал кризис всей системы здравоохранения – среди заразившихся оказалось много медработников.

В результате власти были вынуждены ввести ряд строгих мер. Гражданам рекомендовано избегать общественных мест – торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов, концертных и тренажерных залов.

Также шведов попросили не пользоваться общественным транспортом, не посещать пожилых людей и тех, кто входит в группу риска. Кроме того, жителям страны посоветовали не собираться в группы более восьми человек.

При этом правила предлагаются не в качестве требований – штрафы нарушителям не грозят.

Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен раскритиковал экспертов Агентства общественного здравоохранения, которые должны были оценить вероятность второй волны COVID-19.

"Боюсь, что будет еще хуже. Мы все боимся ближайших недель. У нас не хватает персонала, чтобы справиться. Около 3000 медсестер уволились с работы в течение первых 10 месяцев года", – заявил президент Шведской ассоциации профессионалов здравоохранения Синева Рибейро.

Глава департамента здравоохранения Стокгольма Бьерн Эрикссон попросил помощи у других стран Европы. На его призыв откликнулись Норвегия и Финляндия, которые готовы прислать в Швецию медиков и гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, встранах Европы начали массово вводить локдаун накануне новогодних и рождественских праздников. За рубежом понимают, что это необходимые меры по сдерживанию пандемии COVID-19, а власть Украины не осознает этого.