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В Швеции прогремел мощный взрыв: первые подробности

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В Швеции в городе Линчепинг 7 июня прогремел взрыв, в результате которого были повреждены несколько зданий. Известно о нескольких пострадавших с легкими травмами, но их состояние выясняется.

По предварительным данным,взрыв произошел в двух смежных зданиях, шести- и четырехэтажном, пишет Reuters. В них вылетели окна и были повреждены балконы.

"Полиция занимается расследованием произошедшего. Информация о жертвах устанавливается", – сообщили местные правоохранители.

Полиция оцепила квартал

Полиция оцепила квартал

aftonbladet.se

Взрыв задел два здания

Взрыв задел два здания

aftonbladet.se

Отмечается, что ЧП произошло в центральной части города. Сам Линчепинг находится в 175 км от шведской столицы Стокгольма, передает Fox News.

Разрушены балконы

Разрушены балконы

aftonbladet.se

По словам очевидцев, во время взрыва дома сильно зашатались, пишет Aftonbladet.

"Я был в душе, когда заметил, что дом затрясся. Стоял грохот как во время грозы", – рассказал свидетель.

В Швеции прогремел мощный взрыв: первые подробности

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Место
Швеция
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