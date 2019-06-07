В Швеции прогремел мощный взрыв: первые подробности

В Швеции в городе Линчепинг 7 июня прогремел взрыв, в результате которого были повреждены несколько зданий. Известно о нескольких пострадавших с легкими травмами, но их состояние выясняется.
По предварительным данным,взрыв произошел в двух смежных зданиях, шести- и четырехэтажном, пишет Reuters. В них вылетели окна и были повреждены балконы.
"Полиция занимается расследованием произошедшего. Информация о жертвах устанавливается", – сообщили местные правоохранители.
Полиция оцепила квартал
aftonbladet.se
Взрыв задел два здания
aftonbladet.se
Отмечается, что ЧП произошло в центральной части города. Сам Линчепинг находится в 175 км от шведской столицы Стокгольма, передает Fox News.
Разрушены балконы
aftonbladet.se
По словам очевидцев, во время взрыва дома сильно зашатались, пишет Aftonbladet.
"Я был в душе, когда заметил, что дом затрясся. Стоял грохот как во время грозы", – рассказал свидетель.
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