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7 мая • обновлено в 01:24
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В отказавшейся от карантина Швеции отчитались об "ужасающем" количестве жертв COVID-19

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Швеция, где решили не вводить общий карантин для населения, приближается к 3 тысячам жертв COVID-19 с 87 новыми летальными случаями коронавируса, включая ребенка в возрасте до десяти лет.

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Об этом в среду, 6 мая, сообщило Daily Mail. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл назвал количество смертей от COVID-19 в стране "ужасающим".

Днем ранее сообщилось о 85 смертельных случаях инфекции. Общее число подтвержденных заболевших на 6 мая достигло 23 918.

Врач уточнил, что погибший ребенок находился в реанимации, у него были серьезные сопутствующие проблемы со здоровьем.

Риск новой инфекции для детей, по словам Тегнелла, минимальный.

Пандемия коронавируса в Швеции

Пандемия коронавируса в Швеции

Anews

Данные на 6 мая

Данные на 6 мая

worldometers.info

Данные на 6 мая

Данные на 6 мая

worldometers.info

Отметим, Швеция не вводила противоэпидемиологические ограничения, как в других странах Европы, и предпочла подход, основанный на "принципе ответственности".

Школы для детей младше 16 лет, предприятия, кафе, бары, рестораны таким образом остаются открытыми, но власти одновременно призывают людей и компании соблюдать правила социального дистанцирования.

Шведский подход подвергся критике как внутри государства, так и на международном уровне, поскольку число погибших значительно больше по сравнению с северными странами-соседями, которые ввели более строгий карантин.

Так, уровень смертности от коронавируса в Швеции – 291 на миллион жителей – намного выше, чем уровень смертности в Норвегии, равный 40 на миллион. Показатель в Дании – 87, Финляндии – 45.

В Соединенных Штатах, где больше всего жертв COVID-19 в мире, показатель погибших на миллион жителей ниже, чем в Швеции. В Америке он равен 219.

Новые инфицирования в день в Швеции

Новые инфицирования в день в Швеции

worldometers.info

Количество погибших от коронавируса в день

Количество погибших от коронавируса в день

worldometers.info

О том, как живет страна, отказавшаяся от карантина, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая в Швеции умер украинский гражданин, у которого был подтвержден диагноз коронавирус.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Швеция
Теги
смерть болезнь инфекция вирус карантин
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