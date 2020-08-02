В Швейцарии указали на главные очаги коронавируса

Мирослав Семенюк Мир 12:03, 2.08.2020 Обновлено: 12:36, 2.08.2020

В Швейцарии основными источниками распространения коронавируса (COVID-19) являются ночные клубы и рестораны.

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Как пишет The Local, швейцарское Федеральное управление здравоохранения провело новое исследование о том, как коронавирус распространяется в обществе.

Ученые установили, что 42% новых случаев заражения в Швейцарии за последние две недели произошло в ночных клубах. Еще 27% поступили из баров и ресторанов.

Это означает, что две трети инфицированных за этот период посещали или места ночной жизни, или гастрономические заведения.

При этом не более чем 12% людей заразились от члена семьи, а 8% – от медицинского персонала.

Швейцарские чиновники уже признали, что ночные клубы в стране были открыты слишком рано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на соблюдение карантинных ограничений будут проверять развлекательные заведения, в частности, ночные клубы и дискотеки, которым не позволяли работать после 22:00.

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