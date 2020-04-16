В Швейцарии с 27 апреля начнут поэтапно снимать ограничения, которые были введены из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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В первую очередь работу возобновят врачи, парикмахеры, косметические и массажные салоны. Соответствующее решение было принято Федеральным советом с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых, передает "Интерфакс-Украина".

Уже с 11 мая планируют открывать общеобразовательные школы, магазины и рынки.

С 8 июня откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.

Также рассматривается возможность снятия ограничений на собрания более пяти человек, но детальнее об этом объявят в конце мая.

Между каждым этапом должно пройти достаточно времени, чтобы увидеть, насколько эффективно проходит снятие ограничений, добавили в правительстве.

Швейцария закрылась на карантин с 17 марта: было остановлено авиасообщение, закрыты школы, магазины (за исключением продуктовых) и множество предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже приняли решение продлить карантин как минимум до мая. Скорее всего, мелкие предприятия откроют только 12 мая, а львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня.