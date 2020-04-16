Откроют парикмахерские: Швейцария решила ослабить карантин

В Швейцарии с 27 апреля начнут поэтапно снимать ограничения, которые были введены из-за вспышки коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
В первую очередь работу возобновят врачи, парикмахеры, косметические и массажные салоны. Соответствующее решение было принято Федеральным советом с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций ученых, передает "Интерфакс-Украина".
Уже с 11 мая планируют открывать общеобразовательные школы, магазины и рынки.
С 8 июня откроют средние школы, профессионально-технические училища и университеты.
Также рассматривается возможность снятия ограничений на собрания более пяти человек, но детальнее об этом объявят в конце мая.
Между каждым этапом должно пройти достаточно времени, чтобы увидеть, насколько эффективно проходит снятие ограничений, добавили в правительстве.
Швейцария закрылась на карантин с 17 марта: было остановлено авиасообщение, закрыты школы, магазины (за исключением продуктовых) и множество предприятий.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже приняли решение продлить карантин как минимум до мая. Скорее всего, мелкие предприятия откроют только 12 мая, а львиная доля ограничений продолжит действовать до конца июня.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.