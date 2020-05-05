И опять про иммиграцию.

Вопрос может кому-то показаться праздным или несущественным, а я вижу его более, чем серьёзно.

A нужно ли нам удостоверяться, когда к нам сюда едут люди, которые будут в дальнейшем лояльны к новой стране, разделяют её ценности и заботы, готовы ассимилироваться и адаптироваться к новой стране, её светским законам, традициям и ценностям?

Также нужно ли более серьёзно и тщательно проводить экзамен на гражданство, где вопрос, а готовы ли вы защищать США против врагов внешних и внутренних, даже если вам это не нравится, будет задаваться с подписанием бумаги, что люди отвечают за свои слова и готовы выполнить эту самую клятву, да и другие тоже.

Причём, если кто-то не готов к подобной адаптации и просто приехал честно работать и спокойно жить, то это не должно быть моментом выделения этой группы в эдакие изгои. Любить и понимать, а также разделять ценности, человек должен добровольно, своим умом, а не из-под палки, где его могут посадить и наказать, если он верит и видит какие-то истины и события по-другому. Пусть такие люди остаются с гринкартой пожизненно. Но это не будет гражданство.

Я всё это спрашиваю, потому что вижу, как к нам едут и собираются ехать новые выходцы из того же бывшего СССР, различные люди, которые едут чисто из экономических целей, абсолютно не разделяя основных постулатов и истин американизма. Более того, они враждебно относятся к нашим основным идеям, истории, традициям и законам. При этом у нас расцвели бессмертные полки и расхаживание в гимнастёрках и фуражках с синим цветом НКВД.

Потому я считаю, что должен быть серьёзный, с невозможностью к нему заранее быть готовым, идеологический тест, дабы определить, даже не степень совковости каких-то товарищей, а скорее нужность подобного идеологического контингента для нас здесь. Ведь это, простыми словами говоря, самая натуральная пятая колонна. Для кого-то возможно это свобода слова, а я вижу это как лазейку в демократической системе, которую используют наши враги именно для своих целей и целей их государств, которые денно и нощно пытаются разрушить то, что создано здесь, как метод возвышения самих себя, на проблемах конкурента.

Тоже самое относится к китайцам. Тоже самое нужно применять к выходцам из стран ислама. Тоже самое нужно спрашивать и тестировать для жителей Африки и Латинской Америки. Не в целях выявления нужной расы или группы, а в целях безопасности и сохранения Америки в том нормальном виде, как она есть, а не как её хотят испортить или подстроить под себя и свои страны, различные иммигранты, которые не иммигранты на самом деле, а ренегаты, пытающиеся, если не навести порядок у себя в стране, то попытаться пустить под откос любую другую, что лучше, чем их.

Потому нужно ли требовать идеологической лояльности и проверять её подробными тестами, перед получением гражданства?

Раньше, когда был ясный и понятный всем коммунизм, то всегда можно было сослаться на наше законное нежелание пускать сюда коммунистов, как адептов человеконенавистнической идеологии. Коммунизм рухнул, однако проблема осталась, но она не имеет ясного названия и чёткой формулировки. А между тем многие прекрасно понимают, что пускать кого попало не спрашивая подобных вопросов, в нашем сегодняшнем, всё более диком мире, просто нельзя.

Идеологический фильтр должен быть одним из основных в процессе отбора иммигрантов. Так как никому не нужны религиозные исламисты, провокационные американофобы, русские националисты с любовью к России, но живя на западе, китайские кроты и шпионы, различные правые и левые фанатики со всего мира, желающие уничтожить то, что ими не построено.

Мысли и предложения?

p.s. И самое обидное во всём этом - те люди, которые на самом деле будут преданы и лояльны Америке - сюда попадают меньше всего. Их отсеивают разные идиотские правила и рекомендации, квоты по странам и по группам. Мы не помогаем турецким диссидентам, которые вышли за демократию против произвола Эрдогана, а они именно политические диссиденты, прозападного типа. Мы не принимаем бегущих от войны, преследуемых за религию, езидов, так как заняты чем угодно, но не ими. Мы не имеем программ помочь вытесняемому из Африки белому населению. Мы абсолютно перестали следить и принимать коптов или ассирийских христиан, которых буквально вырезают в их странах. Мы не принимаем беженцев с Украины, которые бегут от разрухи и войны.

Зато мы берём по квоте 2000 пакистанцев в год. И 2000 индонезийцев в год. И ещё 2000 кого то там. Кому нужны подобные квоты?

Отбор должен вестись по нужности для страны по образованию, профессии, политическим взглядам, талантам. Плюс на самом деле законные беженцы, как я уже сказал - те же самые турки против Эрдогана. Вместо этого мы устроили уравниловку в виде квот. И всех их надо опрашивать, а что они предпочитают в жизни: светскую конституцию или религиозные доктрины, прозападный стиль жизни или нежелание влиться в западное общество никаким образом.

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