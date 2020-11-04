В штабе Байдена заявили о его неизбежной победе на выборах

В штабе кандидата на пост президента США демократа Джо Байдена заявили, что он одержал победу в одном из ключевых штатов страны Висконсине.

"Самое важное, чем я хочу поделиться с вами, это то, что Джо Байден движется вперед к победе на этих выборах, и он будет следующим президентом Соединенных Штатов", – заявила менеджер его штаба Джейн Диллон.

В штабе подчеркнули, что Байден победил в колеблющихся штатах Висконсин, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

После победы в Висконсине Байдену, чтобы стать президентом, остаётся выиграть хотя бы два спорных штата – Невада и Мичиган, где он пока лидирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента. За этот пост в избирательной гонке вступили в битву действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.