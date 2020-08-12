В Шотландии поезд сошел с рельсов и загорелся: есть погибшие. Фото и видео

На северо-востоке Шотландии поблизости от города Стонхейвен в округе Абердиншир пассажирский поезд сошел с рельсов.

Как сообщает местный телеканал STV News, причиной аварии могли стать сильные ливни, прошедшие ночью в этом регионе и затопившие низменности. По предварительным данным, пассажирский поезд загорелся, есть погибшие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На видеозаписи показано большое количество автомобилей экстренных служб, организовавших полевой лагерь для пострадавших. Помимо этого, на место прилетел вертолет спасателей.

Авария поезда в Шотландии

"Нас вызвали в 9:43 утра. Мы работаем вместе с медиками и пожарной командой", – рассказал источник из местной транспортной полиции.

Авария поезда в Шотландии

Депутат Эндрю Боуи заявил, что местная река Каррон вышла из берегов. "Никто из нас не ожидал, что случится такое серьезное происшествие, как крушение поезда. Но это показывает, насколько разрушительной может быть погодная стихия", – отметил он.

Стонхейвен, Шотландия

Стонхейвен, Шотландия

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в столице Японии Токио сошел с рельсов пассажирский поезд. Тогда обошлось без пострадавших.