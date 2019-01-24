В Шотландии первый экс-министр арестован за секс-домогательства: что известно

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд официально арестован полицией и должен предстать перед судом.

Салмонд находился под следствием после того, как два шотландских государственных служащих заявили о сексуальных домогательствах с его стороны, сообщает The Telegraph.

В свою очередь, он назвал выдвинутые против него обвинения смешными и в ответ подал в суд на правительство, обвинив его в том, что ход жалобам был незаконный.

Алекс Салмонд Euronews

Салмонд возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, был лидером Шотландской национальной партии.

Он также ведет политическое шоу The Alex Salmond Show на российском канале RT, арест Салмонда подтвердила в своем Telegram главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европейский парламент организовал дебаты, посвященные теме сексуальных домогательств и изнасилований.

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