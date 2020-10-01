В Шотландии нашли огромный украинский трезубец прошлого века. Фото

В Шотландии обнаружили двухметровый памятный знак с национальным гербом Украины, датированный 1949-м годом.

Обнаружили его и восстановили в 2019 году супруги Богдан и Наталья Настюк, сообщается 30 сентября на странице консульства Украины в Эдинбурге в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Герб Украины очистили в 2019 году. Facebook консульства Украины в Эдинбурге

Расположен трезубец на высокогорье недалеко от города Дингуолл.

Герб обнаружен недалеко от города Дингуолл. Google Maps

"История украинцев в Шотландии нашла свое отражение в невероятной находке в Шотландском высокогорье. Двухметровый трезубец, созданный бывшими военнопленными украинском в 1949 году, был найден в 2019 году вблизи города Дингуолл и восстановлен Богданом и Натальей Настюк", – сказано в сообщении.

Богдан и Наталья Настюк восстановили памятник. Facebook консульства Украины в Эдинбурге

Памятник датирован 1949 годом. Facebook консульства Украины в Эдинбурге

Facebook консульства Украины в Эдинбурге.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что герб Украины в Великобритании попал в раздел знаков и символов праворадикальных групп в полицейском руководстве по противодействию экстремизму. Это вызвало международный скандал, после чего появилось объяснение от британских властей.