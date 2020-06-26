В Шотландии мужчина устроил резню в отеле: много убитых

В шотландском городе Глазго мужчина зарезал троих человек и ранил полицейского.

Как сообщает ВВС, нападение произошло в отеле Park Inn на Вест-Джордж-стрит – внутри он нанес смертельные ранения как минимум троим людям. Кроме этого, согласно заявлению местной полиции, преступник ранил полицейского.

После мужчину застрелили во время задержания. Улицу перекрыли, а на месте работают следователи. В то же время, полиция Шотландии сообщила, что ситуация была быстро взята под контроль и не представляла опасности для широкой общественности, а их раненный сотрудник сейчас находится в больнице.

Свидетель Крейг Милрой, увидевший происходящее из окна своего офиса, рассказал, что заметил четырех человек, которых увезли на машинах скорой помощи.

"Я видел мужчину африканского происхождения, который лежал на земле без обуви", – заявил он.

Другой свидетель сообщил, что ему удалось увидеть момент попытки задержания преступника.

"Мы увидели суматоху, вдали стояли машины скорой помощи, а в отель ворвались вооруженные полицейские. Мы все еще стояли на улице, когда правоохранители сказали нам зайти внутрь и закрыть дверь", – поделился он.

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