В шаге от импичмента: Палата представителей утвердила обвинения по делу Трампа

В пятницу, 13 декабря, комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Теперь статьи передадут на голосование в Палату представителей. Об этом сообщает CNN.

Американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Дональд Трамп ВВС

Известно, что утверждение статей поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против – все республиканцы.

Конкретная дата голосования еще не установлена, но представители Демократической партии ранее заявляли, что оно может произойти в среду, 18 декабря.

Палата представителей утвердила обвинения по делу Трампа

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, справка перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

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