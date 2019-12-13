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13 декабря • обновлено в 19:09
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В шаге от импичмента: Палата представителей утвердила обвинения по делу Трампа

1.8т
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В пятницу, 13 декабря, комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Теперь статьи передадут на голосование в Палату представителей. Об этом сообщает CNN.

Американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

ВВС

Известно, что утверждение статей поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против – все республиканцы.

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Конкретная дата голосования еще не установлена, но представители Демократической партии ранее заявляли, что оно может произойти в среду, 18 декабря.

Палата представителей утвердила обвинения по делу Трампа

Палата представителей утвердила обвинения по делу Трампа

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, справка перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский сказал, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Юридический комитет Палаты представителей США в связи с возможным импичментом американского президента Дональда Трампа опубликовал обновленный отчет об этой процедуре.

  • 10 декабря Трампу официально озвучили обвинения.

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Тема
Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США Вашингтон
Тег
Конгресс США
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