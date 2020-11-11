В сети вспомнили, как Байден впервые приехал в СССР: архивное видео

Избранный президент США Джо Байден впервые посетил СССР в 1979 году.

Об этом говорится заметка в газете "Правда" за 27 августа 1979 года под названием "Знакомство с Ленинградом", передает "Лента".

Сообщается, что тогда 36-летний Байден приехал в Советский Союз во главе группы сенаторов США. Тогда политики возложили венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Ленинграде. При этом якобы политик произнес короткую речь: "Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни".

Также американские сенаторы побывали в Эрмитаже и Петергофе.

Вырезка газеты "Правда"

Кроме того в сети всплыло видео более позднего визита Байдена в СССР. Так, в 1988 году состоялась встреча председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко и американского сенатора Байдена, которая была посвящена в основном предстоящей ратификации советского-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано архивные фото кандидатов на пост президента США – Джо Байдена и Дональда Трампа.