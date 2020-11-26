В сети всплыло архивное фото Меркель "с крутой мобилой" в начале ее карьеры

В сети всплыло архивное фото канцлера Германии Ангелы Меркель. На нем она запечатлена в кабинете с телефоном.

Черно-белый кадр был опубликован в сообществе "Исторические фото" в Twitter. На фото Меркель разговаривает по телефону. Оно было сделано, как сказано в сообщении, в 90-х годах.

"Ангела Меркель. С крутой мобилой. Пейджера не хватает. Германия. Лихие 90-е", – подписан кадр.

Отметим, Меркель стала канцлером ФРГ 15 лет назад – в 2005 году. Она была первой женщиной на этом посту. До начала политической карьеры работала в отделе теоретической химии Академии наук ГДР.

Отметим, что в политику Меркель пришла именно в 1990-х годах, когда и вероятно было сделано фото, после падения Берлинской стены. В 1989 году она вступила в организацию Демократическое пробуждение, через год стала ее пресс-секретарем, а спустя несколько месяцев заняла ту же должность в первом и последнем некоммунистическом правительстве ГДР.

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