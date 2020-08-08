В сети узнали, что Беларусь не собирается отдавать Украине задержанных вагнеровцев

Мирослав Семенюк Мир 22:11, 8.08.2020

Все задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера в августе могут вернуться в Россию.

Как сообщает Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на свои источники, Минск удержался от подготовки к экстрадиции вагнеровцев в Украину.

По информации источников, в телефонном разговоре президенты Украины Владимир Зеленский и Беларуси Александр Лукашенко договорились обменяться данными по русскому следу, подлежащими дальнейшей верификации белорусского КГБ.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера. Как выяснилось, среди 33 задержанных были люди, которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

  • Зеленский во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой попросил выдать задержанных вагнеровцев, которые принимали участие в войне на Донбассе.

  • Лукашенко заявил, что Беларусь выдаст Украине боевиков после того, как будет доказана их вина.

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