В сети узнали, что Беларусь не собирается отдавать Украине задержанных вагнеровцев

Все задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера в августе могут вернуться в Россию.

Как сообщает Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на свои источники, Минск удержался от подготовки к экстрадиции вагнеровцев в Украину.

По информации источников, в телефонном разговоре президенты Украины Владимир Зеленский и Беларуси Александр Лукашенко договорились обменяться данными по русскому следу, подлежащими дальнейшей верификации белорусского КГБ.

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