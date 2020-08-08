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В сети узнали, что Беларусь не собирается отдавать Украине задержанных вагнеровцев

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
1,2 т.
Беларусь не отдаст Украине задержанных вагнеровцев

Беларусь не отдаст Украине задержанных вагнеровцев. sputnik.by

Все задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера в августе могут вернуться в Россию.

Как сообщает Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на свои источники, Минск удержался от подготовки к экстрадиции вагнеровцев в Украину.

По информации источников, в телефонном разговоре президенты Украины Владимир Зеленский и Беларуси Александр Лукашенко договорились обменяться данными по русскому следу, подлежащими дальнейшей верификации белорусского КГБ.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера. Как выяснилось, среди 33 задержанных были люди, которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

  • Зеленский во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой попросил выдать задержанных вагнеровцев, которые принимали участие в войне на Донбассе.

  • Лукашенко заявил, что Беларусь выдаст Украине боевиков после того, как будет доказана их вина.

БеларусьЧВК ВагнерабоевикиВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко
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