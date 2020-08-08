В сети узнали, что Беларусь не собирается отдавать Украине задержанных вагнеровцев

Беларусь не отдаст Украине задержанных вагнеровцев. sputnik.by
Все задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера в августе могут вернуться в Россию.
Как сообщает Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на свои источники, Минск удержался от подготовки к экстрадиции вагнеровцев в Украину.
По информации источников, в телефонном разговоре президенты Украины Владимир Зеленский и Беларуси Александр Лукашенко договорились обменяться данными по русскому следу, подлежащими дальнейшей верификации белорусского КГБ.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера. Как выяснилось, среди 33 задержанных были люди, которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Зеленский во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой попросил выдать задержанных вагнеровцев, которые принимали участие в войне на Донбассе.
Лукашенко заявил, что Беларусь выдаст Украине боевиков после того, как будет доказана их вина.