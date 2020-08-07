В сети разнесли версию России о "следе" СБУ в задержании вагнеровцев в Минске

В сети разнесли домыслы российских пропагандистов, которые в СМИ писали, якобы украинские спецслужбы причастны к перебросу в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Аналитик Александр Коваленко в Facebook написал, что статья о "причастности" Украины появилась на сайте "Комсомольской правды", которая издается под патронатом министерства обороны РФ. А материал опубликовал кадровик ГРУ Александр Коц.

"В свою очередь, российский “журналист” в своем “расследовании” прав лишь в одном. Российских наемников и вправду использовали втемную. Да, они знали, для каких задач их забрасывают в Беларусь, но они так до конца не понимали, какая структура курирует данный процесс. Ведь когда мы говорим ЧВК Вагнера, то мы автоматически подразумеваем ФСБ. Но данные боевики были наняты конкурирующей силовой структурой – ГРУ", – отметил он.

Коваленко указал на нелепость статьи Коца, в которой тот, по сути, "оскорбил российских дипломатов".

"Ведь если вы помните, то после ареста российских наемников, их тут же стали информационно направлять в Судан, а после – в Стамбул и Венесуэлу. Но выходит, что российские дипломаты владели заведомо ложной информацией, сфабрикованной СБУ? Как же легко, оказывается, украинским спецслужбам, манипулировать российской дипломатической элитой", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что если верить "расследованию" Коца, то российские наемники показали себя с очень глупой стороны.

"Выходит, что наемники не уточняли, кто их нанял, подписали контракт не получив аванса за свою работу, не оформили страховок своей жизни и здоровья, а ведь если бы оформили, по реквизитам банка узнали бы кто оплачивает их работу и прочее… Расследование Александра Коца не выдерживает и малейшей критики… Но, как это всегда выходит у россиян, изворачиваются они крайне неумело и халтурно. А то, что они под оправдание провала ГРУ подписали журналиста-кадровика ГРУ, и вовсе курам на смех! Скучно, девочки, скучно!" – подытожил Коваленко.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук также в соцсети написал, что не верит в версию о причастности Украины к вагнеровцам.

"Вброс о причастности СБУ к задержанию вагнеровцев в Минске направлен на то, чтобы исключить хотя бы минимальную, гипотетическую возможность выдачи задержанных боевиков Украине", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выдали "сенсацию" о запуске спецслужбами Украины российских наемников в Беларусь.