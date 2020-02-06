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7 февраля • обновлено в 07:35
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Накрыли ракетами: в сети появились видео ликвидации союзников Путина в Сирии

5.6т
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В сети опубликовали видео уничтожения техники и живой силы армии Башара Асада в Сирии, союзниками которой являются российские наемники.

Кадры были сняты 4 февраля возле Алеппо и Идлиба и опубликованы на YoyTube-канале Фронта национального освобождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Идлиб, 4 февраля 2020 года. База противотанковых ракет была уничтожена, а группа членов банды Асада была убита", – отметили сирийские повстанцы под одним из роликов. Кроме того, они показали уничтожение ракетой вражеского танка и зенитной установки "Шилка".

Уничтожение базы армии Асада

Уничтожение базы армии Асада

Скриншот видео

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Судя по сообщениям на сайте МИД России, в последнее время в Сирии помимо военных, подконтрольных Асаду, было ликвидировано и множество российских наемников, а также представителей турецкой армии.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но "террористы" не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", – говорится в сводке МИД РФ от 6 февраля. При этом страна-агрессор не огласила точное число своих потерь на войне в чужой стране.

Уничтожение союзников Путина в Сирии

Уничтожение союзников Путина в Сирии

Скриншот видео

На разгром друзей Путина в Сирии отреагировал и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Сирия... Продолжается отправка ихтамнетов и наемников на концерты Кобзона", – написал он на своем Telegram-канале, поделившись видео Фронта национального освобождения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее на северо-западе Сирии оппозиционные президенту Башару Асаду силы уничтожили оперативный штаб, в котором располагались т. н. российские "консультанты" и наемники из Ирана.

  • Также в Сирии погибли четыре сотрудника Центра спецназначения ФСБ России. Изначально сообщалось, что потери РФ понесла в результате минометного обстрела со стороны бойцов сопротивления.

  • Позже выяснилось, что на самом деле спецназовцам ФСБ подготовили засаду в окрестностях Латакии для срыва турецко-сирийских переговоров. Контуженных офицеров страны-агрессора добивали выстрелами в упор – в сердце и в висок. Поэтому в Россию погибших отправили в закрытых гробах.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Башар Асад Владимир Путин Анатолий Штефан
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот так нужно уничтожать всю русню по всему миру. везде где они суют свой поганый нос! без всякого сожаления!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какой же маршал Штирлиц всё таки великий воин. Сначала всю российскую армию на Донбассе уничтожил, теперь за сирийскую принялся. Видимо генераллисимуса хочет получить.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Горелов Сергей, Кому генералиссимуса,а кому и деревянный макинтош.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Горелов СерГей, Подгорелый какцап, А у тебя Подгорает, когда так ебашут твоих лаптерогих сородичей-какцапов "ИХТАМНЕТОВ" и на Донбассе и в СИРИИ!!!!! =)) Ах-ха-ха-ха)))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Лапотных СКРЕПОНОСЦЕВ-КАКЦАПОВ ебашут везде, где "ИХ НЕТ", на Донбассе и в СИРИИ!!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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zhukov vanya
zhukov vanya
Горелов Сергей, Я так понимаю тебя варят в котле со смолой,вот тебе и мерещатся везде котлы.Завязывай с бояркой,добром это для тебя не кончится.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Victor Ideiniy, Открой карту боевых действий и посмотри кого там ебашут в Сирии. Твоих бородатых половых партнёров в котлах жарят, как свиней из ВСУ под Иловайском.
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