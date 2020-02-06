Накрыли ракетами: в сети появились видео ликвидации союзников Путина в Сирии

В сети опубликовали видео уничтожения техники и живой силы армии Башара Асада в Сирии, союзниками которой являются российские наемники.

Кадры были сняты 4 февраля возле Алеппо и Идлиба и опубликованы на YoyTube-канале Фронта национального освобождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Идлиб, 4 февраля 2020 года. База противотанковых ракет была уничтожена, а группа членов банды Асада была убита", – отметили сирийские повстанцы под одним из роликов. Кроме того, они показали уничтожение ракетой вражеского танка и зенитной установки "Шилка".

Уничтожение базы армии Асада Скриншот видео

Судя по сообщениям на сайте МИД России, в последнее время в Сирии помимо военных, подконтрольных Асаду, было ликвидировано и множество российских наемников, а также представителей турецкой армии.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но "террористы" не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", – говорится в сводке МИД РФ от 6 февраля. При этом страна-агрессор не огласила точное число своих потерь на войне в чужой стране.

Уничтожение союзников Путина в Сирии Скриншот видео

На разгром друзей Путина в Сирии отреагировал и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Сирия... Продолжается отправка ихтамнетов и наемников на концерты Кобзона", – написал он на своем Telegram-канале, поделившись видео Фронта национального освобождения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на северо-западе Сирии оппозиционные президенту Башару Асаду силы уничтожили оперативный штаб, в котором располагались т. н. российские "консультанты" и наемники из Ирана.

Также в Сирии погибли четыре сотрудника Центра спецназначения ФСБ России. Изначально сообщалось, что потери РФ понесла в результате минометного обстрела со стороны бойцов сопротивления.

Позже выяснилось, что на самом деле спецназовцам ФСБ подготовили засаду в окрестностях Латакии для срыва турецко-сирийских переговоров. Контуженных офицеров страны-агрессора добивали выстрелами в упор – в сердце и в висок. Поэтому в Россию погибших отправили в закрытых гробах.

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