В сети показали знаковое фото саммита G7

В сеть попало знаковое фото, сделанное во время саммита G7, который состоялся 25 августа в Биаррице (Франция).

Его опубликовал украинский журналист Валерий Калныш на своей странице в Facebook. Он обяснил, почему за круглым столом все же восемь, а не семь человек.

"Заседание G7. Если что, восьмой за столом — Дональд Туск, председатель Европейского совета", — написал в сети Калныш.

Интересно, что фото было сделано с помощью камеры-паука. На это обратил внимание один из комментаторов поста.

В сети прокомментировали знаковое фото саммита G7 facebook.com/kalnysh

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