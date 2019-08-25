В сети показали знаковое фото саммита G7

В сеть попало знаковое фото, сделанное во время саммита G7, который состоялся 25 августа в Биаррице (Франция).
Его опубликовал украинский журналист Валерий Калныш на своей странице в Facebook. Он обяснил, почему за круглым столом все же восемь, а не семь человек.
"Заседание G7. Если что, восьмой за столом — Дональд Туск, председатель Европейского совета", — написал в сети Калныш.
Интересно, что фото было сделано с помощью камеры-паука. На это обратил внимание один из комментаторов поста.
В сети прокомментировали знаковое фото саммита G7
facebook.com/kalnysh
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.
Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.
Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".
В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".
А глава Европейского совета Дональд Туск решил пригласить Украину на следующий саммит Группы семи (G7).
Россия жестко отреагировала на приглашение в G7 для Украины, а позже и последовала реакция представителя Путина на возвращение России в G8.
Позже стало известно, что Россию не вернут в G8.
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