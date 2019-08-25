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В сети показали знаковое фото саммита G7

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В сеть попало знаковое фото, сделанное во время саммита G7, который состоялся 25 августа в Биаррице (Франция).

Его опубликовал украинский журналист Валерий Калныш на своей странице в Facebook. Он обяснил, почему за круглым столом все же восемь, а не семь человек.

"Заседание G7. Если что, восьмой за столом — Дональд Туск, председатель Европейского совета", написал в сети Калныш.

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Интересно, что фото было сделано с помощью камеры-паука. На это обратил внимание один из комментаторов поста.

В сети прокомментировали знаковое фото саммита G7

В сети прокомментировали знаковое фото саммита G7

facebook.com/kalnysh

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дональд Туск Дональд Трамп Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Франция
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