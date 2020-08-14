В сети показали травмы протестующих в Минске. Фото из больницы 18+

Журналисты рассказали, с какими травмами привозили в больницы пострадавших на акциях протеста в Минске.
В белорусских больницах находится множество пациентов, которые получили тяжелые травмы от действий правоохранителей во время акций протеста.
Об этом сообщил портал TUT.BY. Точное число всех пострадавших, которые были доставлены в медучреждения за время противостояний с силовиками до сих пор неизвестно.
Журналистам удалось поговорить с некоторыми из пациентов минской больницы скорой медицинской помощи и с их разрешения сделать снимки.
"Эти фотографии тяжело смотреть даже человеку с крепкой психикой. Воздержитесь от просмотра, если вы очень впечатлительны", – отметило издание.
Журналисты перечислили лишь краткие диагнозы пострадавших: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.
Все герои заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств. Кто-то из них до сих пор находится в реанимации, кого-то наконец выписывают домой – но впереди еще месяцы лечения и реабилитации.
Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.
"Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело", – пояснил один из докторов.
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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после протестов в Беларуси десятки людей с сильными ожогами, осколочными и пулевыми ранениями попали в военный госпиталь Минска.
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