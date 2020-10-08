В сети показали невероятное фото ракеты Илона Маска

В сети показали невероятное фото ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

Ее сняли во время запуска на фоне солнечного диска. Соответствующее фото, а также видео старта ракеты опубликовал пользователь Trevor Mahlmann у себя в Twitter.

"У меня мурашки по коже, глядя на это! Посмотрите, каково было стать свидетелем SpaceX. Falcon9 проходит мимо Солнца во время миссии #starlink этим утром во Флориде", – написал он.

Falcon9 во время запуска. Trevor Mahlmann в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 6 октября, в США стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Ранее из-за различных обстоятельства запуск откладывался и только сегодня с 6 раза все удалось.