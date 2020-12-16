В сети показали фото Уханя после победы над COVID-19

Пользователи социальной сети Twitter показали фото с китайского города Ухань, откуда распространился новый коронавирус COVID-19, после победы над ним.

Горожане уже вернулись к нормальной жизни, власти разрешили ходить без масок, а также открыли музейную выставку, посвященную победе Уханя над пандемией. Снимки "тогда" и "сейчас" опубликовали местные жители (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Жители Уханя сравнили то, как выглядел город в декабре 2019 года, когда там обнаружили первые случаи заражения, и свежие фото, сделанные спустя год.

Город вернулся к нормальной жизни. Adib Hidayat в Twitter

На старых снимках можно увидеть пустые улицы, вокзалы без пассажиров, закрытые магазины и большой стадион, переделанный под временную больницу для больных COVID-19.

В Китае победили пандемию. Adib Hidayat в Twitter

Сейчас же центр открылся и проводит спортивные мероприятия, улицы оживились, а предприниматели вышли с изоляции и восстановили свой бизнес. В городе ничего не напоминает о том, что там бушевала пандемия.

Ухань "до" и "после" победы над коронавирусом. Adib Hidayat в Twitter

Стадион снова используется по назначению. Xuejing в Twitter

На стадионе развернули госпиталь. Xuejing в Twitter

Вокзал в Ухане в разгар пандемии закрылся. bruitetchuchotements в Twitter

Вокзал снова работает. bruitetchuchotements в Twitter

Город раньше был пустой. Kominfo в Twitter

Ухань победил коронавирус. Kominfo в Twitter

Скриншот. Kominfo в Twitter

Скриншот. bruitetchuchotements в Twitter

Скриншот. Xuejing в Twitter

Скриншот. Adib Hidayat в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки после вспышки коронавируса. После этого вакцинированные получили специальный "зеленый код". Он отметил, что город вернулся к нормальной жизни.