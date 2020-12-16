В сети показали фото Уханя после победы над COVID-19

Карина Бондаренко Мир 07:50, 16.12.2020 Обновлено: 08:29, 16.12.2020

Пользователи социальной сети Twitter показали фото с китайского города Ухань, откуда распространился новый коронавирус COVID-19, после победы над ним.

Горожане уже вернулись к нормальной жизни, власти разрешили ходить без масок, а также открыли музейную выставку, посвященную победе Уханя над пандемией. Снимки "тогда" и "сейчас" опубликовали местные жители (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Жители Уханя сравнили то, как выглядел город в декабре 2019 года, когда там обнаружили первые случаи заражения, и свежие фото, сделанные спустя год.

Город вернулся к нормальной жизни.
Adib Hidayat в Twitter

На старых снимках можно увидеть пустые улицы, вокзалы без пассажиров, закрытые магазины и большой стадион, переделанный под временную больницу для больных COVID-19.

В Китае победили пандемию.
Adib Hidayat в Twitter

Сейчас же центр открылся и проводит спортивные мероприятия, улицы оживились, а предприниматели вышли с изоляции и восстановили свой бизнес. В городе ничего не напоминает о том, что там бушевала пандемия.

Ухань "до" и "после" победы над коронавирусом.
Adib Hidayat в Twitter
Стадион снова используется по назначению.
Xuejing в Twitter
На стадионе развернули госпиталь.
Xuejing в Twitter
Вокзал в Ухане в разгар пандемии закрылся.
bruitetchuchotements в Twitter
Вокзал снова работает.
bruitetchuchotements в Twitter
Город раньше был пустой.
Kominfo в Twitter
Ухань победил коронавирус.
Kominfo в Twitter
Скриншот.
Kominfo в Twitter
Скриншот.
bruitetchuchotements в Twitter
Скриншот.
Xuejing в Twitter
Скриншот.
Adib Hidayat в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки после вспышки коронавируса. После этого вакцинированные получили специальный "зеленый код". Он отметил, что город вернулся к нормальной жизни.

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