В сети показали архивное фото маленькой Меркель с куклой

Мирослав Семенюк Мир 05:00, 27.11.2020

В сети всплыло архивное фото канцлера Германии Ангелы Меркель в малолетнем возрасте.

Черно-белый кадр был опубликован в сообществе "Исторические фото" в Twitter. Девочка позирует с игрушечной коляской и куклой внутри (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Маленькая Ангела Меркель (тогда Каснер) играет в маму. Не в канцлера. ГДР. 1950-е", – подписан кадр.

Напомним, Меркель родилась 17 июля 1954 года. Детей у канцлера нет.

Маленькая Меркель
Twitter @HistoryFoto
Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось архивное фото Ангелы Меркель в 90-х годах. На нем она запечатлена в кабинете с сотовым телефоном.

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