В сети обратили внимание на вид Лукашенко во время выступления: был бледен, потел и срочно сбежал

Лукашенко во время обращения к парламенту.

В сети обратили внимание на болезненный вид президента Беларуси Александра Лукашенко во время его обращения к парламенту, которое состоялось 4 августа.

Во время выступления белорусский лидер истекал потом, хотя в помещении не было жарко, пишет Telegram-кана Nexta Live. "Режиссеры в зале даже не успевают переключать камеры во время того, как он вытирает пот со лба. Лукашенко плохо", – сказано в сообщении.

В сообщении Telegram-канала "Беларусь головного мозга" также подтвердили, что во время того, как Лукашенко вытирал пот со лба, операторы переключали камеры.

Лукашенко во время обращения к правительству Скриншот

"Дед выглядит плохо, потеет. Моменты, когда он вытирает пот с лысины пытаются усердно переключить на другие кадры", – сказано в сообщении.

Также в канале обратили внимание, что у белорусского президента болезненный вид: бледное лицо и синяки под глазами.

"Да, вот так выглядит Лукашенко, даже несмотря на загримированное лицо", – пишут авторы.

Сразу после обращения президент Беларуси побежал за сцену. К нему подбежали охранники.

Более того, с посланием к Национальному собранию Лукашенко должен был выступить 3 августа. Однако мероприятие перенесли на 4 августа.

Напомним, на экстренном совещании Совета безопасности 29 июля Лукашенко появился с забинтованной рукой. Ряд белорусских изданий предположил, что на здоровье президента могли сказаться последствия перенесенного им коронавируса.

“Может быть, у президента Беларуси проблемы с сердцем. Не исключено, что у почти 66-летнего Лукашенко сахарный диабет, не зря же он на днях назвал провокатором дарителя корзины мороженого в Марьиной Горке. А может быть, на здоровье президента сказывается коронавирус, которым он все-таки заразился. Именно пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями, составляют основную группу риска по коронавирусу”, - написало издание “Могилев онлайн”.

В сети обратили внимание на вид Лукашенко во время выступления: был бледен, потел и срочно сбежал Telegram/Беларусь головного мозга

В сети обратили внимание на вид Лукашенко во время выступления: был бледен, потел и срочно сбежал Telegram/Беларусь головного мозга

В сети обратили внимание на вид Лукашенко во время выступления: был бледен, потел и срочно сбежал Telegram/Беларусь головного мозга

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ранее заразился коронавирусом, но уже якобы вылечился.