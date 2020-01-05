В сети нашлось трогательное фото самого юного выжившего узника Бухенвальда

В сети появилось трогательное фото самого юного выжившего узника Бухенвальда (нацистского концентрационного лагеря в Германии) четырехлетнего польского еврея Джозефа Шлайфстайна.

Снимок был сделан сразу после освобождения. Кадр опубликовали на странице "Преступление века" в Telegram.

Отец спрятал 2,5-летнего сына в большом мешке с инструментами и одеждой, благодаря чему мальчик не попал в группу узников, которых признавали негодными к труду и убивали. Позже другие заключенные помогали мужчине прятать маленького ребенка.

Самый юный выживший узник Бухенвальда

После освобождения Шлайфстайн переехал в США и десятки лет избегал разговоров о пребывании в лагере.

Пост в сети о самом юном выжившем узнике концлагеря Бухенвальд Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась история нечеловеческих страданий, а также фото детей в концлагере СС "Киндер КЦ".

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