В сети нашлось трогательное фото самого юного выжившего узника Бухенвальда

В сети появилось трогательное фото самого юного выжившего узника Бухенвальда (нацистского концентрационного лагеря в Германии) четырехлетнего польского еврея Джозефа Шлайфстайна.
Снимок был сделан сразу после освобождения. Кадр опубликовали на странице "Преступление века" в Telegram.
Отец спрятал 2,5-летнего сына в большом мешке с инструментами и одеждой, благодаря чему мальчик не попал в группу узников, которых признавали негодными к труду и убивали. Позже другие заключенные помогали мужчине прятать маленького ребенка.
Самый юный выживший узник Бухенвальда
После освобождения Шлайфстайн переехал в США и десятки лет избегал разговоров о пребывании в лагере.
Пост в сети о самом юном выжившем узнике концлагеря Бухенвальд
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась история нечеловеческих страданий, а также фото детей в концлагере СС "Киндер КЦ".
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