Китайского вирусолога Ши Чжэнли в профессиональном сообществе называют "летучая мышь".

55-летний ученый тридцать лет изучает вирусную угрозу летучих мышей. Об этом пишет Telegram-канал Zorro.

Женщина утверждает, что есть 5 000 штаммов, которые легко могут передаться человеку.

"Мать пандемии коронавируса" Ши Чжэнли Zorro

По словам журналистов, на родине Ши именуют "матерью дьявола", а мировое сообщество намерено предъявить Китаю заоблачный иск за пандемию COVID-19. Вспышки коронавируса были и ранее, но они не имели "эффекта домино", от которого экономика мира лопнула, как мыльный пузырь. Доктор Ши успела заявить, что COVID – "это природа, наказывающая человеческую расу за сохранение нецивилизованных жизненных привычек".

"Летучих мышей исследовали не только в Китае, но и в США, России, Австралии, Швейцарии. А если кто-то из них выстрелил себе в ногу? Все страны, имеющие лаборатории-аналоги уханьской, понимали уровень угрозы. О ней неоднократно было сказано в научных статьях. Почему за много лет не началась работа над вакциной? Доктор Ши в 2015 году утверждала, что их лабораторные опыты на мышах безуспешны", – пишет автор сообщения.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ сказали, когда коронавирус перестанет быть угрозой для мира.