В сети напомнили, как Лукашенко в 90-х избила белорусская милиция. Фото

В июне 1994 года кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко избили милиционеры в Доме правительства в Минске.

Снимок номера газеты "Советская Белоруссия" от 29 июня 1994 года с новостью о Лукашенко опубликован в Twitter "Исторические Фото".

"Утром 28 июня работниками Главного управления государственной охраны были применены меры физического воздействия против кандидата в президенты Александра Лукашенко. Результатом непродолжительного инцидента для Лукашенко стали ссадины и царапины, а его новый костюм, в котором он так любил выступать перед избирателями, пришел в негодность", – говорится в публикации.

Как сообщает "Белсат", причиной инцидента стала попытка Лукашенко попасть в кабинет №241, где работала Временная комиссия Верховного Совета по деятельности коммерческих организаций, существовавших при органах власти. Лукашенко возглавлял ее с июня 1993-го, а в декабре того же года зачитал с парламентской трибуны свой известный антикоррупционный доклад (который добавит ему голосов в ходе электоральной кампании). Когда же факты из доклада были переданы в прокуратуру, комиссия должна была прекратить работу. Кабинет опечатали и поставили охрану.

Лукашенко же хотел сделать комиссию постоянной и пытался пройти в помещение, завязалась потасовка.

"Такого хамства я давно не встречал. Еще никто не держал меня за грудки", – возмущался кандидат в президенты на следующий день.

МВД в свою очередь заявило, что "никаких насильственных действий в отношении А. Лукашенко работниками милиции не предпринималось".

Уголовное дело за "превышение должностных полномочий" прокуратура все же завела и Лукашенко даже признали потерпевшим. Правда, виновных установить не удалось и через несколько месяцев дело закрыли.

10 июля 1994 года Лукашенко победил во втором туре выборов. Все последующие выборы, на которых он одерживал победу, проходили с нарушениями, а подсчет голосов – с фальсификациями.

Twitter "Исторические Фото"

belsat.eu

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