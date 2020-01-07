Главная Новости
7 января • обновлено в 09:01
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В сеть слили письмо о выводе США войск из Ирака: Пентагон объяснил

931
Читать материал на украинском

СМИ распространили письмо, в котором США якобы сообщили о выводе американского военного контингента из Ирака после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Однако власти назвали документ фейком. О передислокации войск сообщило агентство Reuters, заверив, что источник издания подтвердил подлинность данных.

Документ якобы был написан от имени генерала Уильяма Сили, командующего оперативной группой войск США в Ираке. Отмечалось, что войска собирались переводить в ночное время по требованию иракского парламента.

Новости
"Это решение США!" НАТО резко открестился от убийства Сулеймани
Письмо США о выводе войск

Письмо США о выводе войск

Twitter Jonathan Beale

Однако глава Комитета объединенных штабов США Марк Милли позже назвал опубликованное письмо ошибкой и плохо сформулированным черновиком. По его словам, послание не было подписано и не должно было быть выпущено.

Глава Пентагона Марк Эспер также подчеркнул, что США не планируют выводить войска из Ирака. "Я не знаю, что это за письмо. Мы пытаемся выяснить, откуда это пришло и что это, но решения покидать Ирак нет", — заявил он.

Пентагон объяснил сообщение о выводе войск из Ирака

Пентагон объяснил сообщение о выводе войск из Ирака

Комсомольская правда

Напомним, требование Ирана о выводе войск США из региона набрало силу в воскресенье, 5 января, когда парламент Ирака принял резолюцию, призывающую все иностранные войска покинуть страну.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана
Место
США
Тег
Пентагон
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги