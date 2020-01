В сеть слили письмо о выводе США войск из Ирака: Пентагон объяснил

СМИ распространили письмо, в котором США якобы сообщили о выводе американского военного контингента из Ирака после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Однако власти назвали документ фейком. О передислокации войск сообщило агентство Reuters, заверив, что источник издания подтвердил подлинность данных.

Документ якобы был написан от имени генерала Уильяма Сили, командующего оперативной группой войск США в Ираке. Отмечалось, что войска собирались переводить в ночное время по требованию иракского парламента.

Однако глава Комитета объединенных штабов США Марк Милли позже назвал опубликованное письмо ошибкой и плохо сформулированным черновиком. По его словам, послание не было подписано и не должно было быть выпущено.

Глава Пентагона Марк Эспер также подчеркнул, что США не планируют выводить войска из Ирака. "Я не знаю, что это за письмо. Мы пытаемся выяснить, откуда это пришло и что это, но решения покидать Ирак нет", — заявил он.

Напомним, требование Ирана о выводе войск США из региона набрало силу в воскресенье, 5 января, когда парламент Ирака принял резолюцию, призывающую все иностранные войска покинуть страну.

This coalition memo appears to be genuine - but also misleading and badly phrased. Am told by coalition source that it’s to let #Iraq know that US is moving troops out of Green Zone to provide Force Protection elsewhere. NOT leaving #Iraq pic.twitter.com/Erpid6ct6E