В сеть слили данные более тысячи силовиков после разгона протеста в Беларуси

Карина Бондаренко Мир 07:15, 21.09.2020 Обновлено: 07:21, 21.09.2020

После жестокого разгона акции протеста в Беларуси 20 сентября в сеть слили личные данные более тысячи правоохранителей.

Информацию о силовиках Бреста и Брестской области, где и разогнали протестующих, обнародовал оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

В свободном доступе оказались имена, фамилии и отчества, даты рождения, места работы и звания правоохранителей. Достоверна ли эта информация, неизвестно.

"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато", – говорится в посте с личной информацией силовиков.

В NEXTA подчеркнули, что "предупреждали" о том, что придется отвечать за преступления против белорусов.

В сети обнародовали данные силовиков из Бреста.
NEXTA Live

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в воскресенье, 20 сентября, в Минске и других городах Беларуси прошли Марши справедливости против действующей власти.

  • В Минск стянули машины внутренних войск, БТРы, автобусы с силовиками и спецтехнику, центр города был оцеплен. Несмотря на массовые задержания, люди двигались в колонах по улицам городов.

Комментировать
Мир

Смотрите также

США вам не нравится? А колонией России нравилось быть?

Тихановская – о Беларуси и России: мы не хотим ни с кем ссориться

Двойной привет Кремлю: британские десантники высадились под Крымом

"Слуги народа" провели съезд в Киеве, открывал Зеленский. Фото и видео

Разумков выступил против выборов в ОРДЛО в угоду террористам