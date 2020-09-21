В сеть слили данные более тысячи силовиков после разгона протеста в Беларуси

После жестокого разгона акции протеста в Беларуси 20 сентября в сеть слили личные данные более тысячи правоохранителей.

Информацию о силовиках Бреста и Брестской области, где и разогнали протестующих, обнародовал оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

В свободном доступе оказались имена, фамилии и отчества, даты рождения, места работы и звания правоохранителей. Достоверна ли эта информация, неизвестно.

"Сегодня чернорубашечники в Бресте вели себя нагло. Распыляли в лицо газ мирным людям, стреляли в воздух, проявляли особую жестокость. За убийство отца пятерых детей Геннадия Шутова также пока никто не ответил, даже расследование не начато", – говорится в посте с личной информацией силовиков.

В NEXTA подчеркнули, что "предупреждали" о том, что придется отвечать за преступления против белорусов.

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